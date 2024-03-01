Тюменским школьникам рассказывают о микроэлементе интеллекта

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Микроэлементом интеллекта врачи называют йод. Школьникам и детсадовцам рассказывают о нем на основании пособия по профилактике йодного дефицита, разработанного специалистами кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Тюменского медицинского университета.

Уроки здоровья проходят с использованием простой и наглядной формы, сообщает пресс-служба вуза. Дефицит йода является самой распространенной обратимой причиной умственной отсталости в мире и наблюдается у 2 млрд человек, из них 30 % - дети.

Особенно опасен дефицит йода для внутриутробного развития ребенка: чем сильнее его недостаток у женщины во время беременности, тем ниже будет IQ ребенка в будущем, рассказала профессор, заведующий курсом эндокринологии кафедры терапии Тюменского медицинского университета, главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Тюменской области Людмила Суплотова.

На областной научно-практической конференции "Диетология: от питания семьи к здоровью потомства" она поделилась информацией о распространенности и профилактике йодного дефицита. Тюменский регион относится к числу территорий, недостаточно обеспеченных этим важнейшим химическим элементом.

Ранее специалисты вуза рассчитали универсальный маркер для оценки уровня йодного дефицита у женщин. Ежедневный норматив употребления этого микроэлемента для человека старше 12 лет – 150 микрограммов. Самым удобным способом его восполнения врачи называют использование йодированной соли, примерная cуточная норма - около одной чайной ложки в день.

По данным Людмилы Суплотовой, дефицит у детского населения региона восполняется за счет организованного питания в школах и детских садах, где используется только йодированная соль. В Тюменской области эта профилактическая программа реализована первой в России. С 1998 года на фоне профилактических мероприятий в регионе удалось снизить частоту случаев эндемического зоба у детей с 80% до 5-8%.

"Казалось бы, все просто: солонка на столе – и проблема всей семьи решена. Но данные опроса в одной из женских консультаций Тюмени показывают, что даже при целенаправленной работе с беременными женщинами в первом триместре до 47% из них не использовали йодированную соль, 27% не употребляли ее к концу беременности. Не все готовы принимать и препараты, содержащие йод. Таким образом, примерно 15% опрошенных беременных женщин испытывали нехватку микроэлемента", - отметила Людмила Суплотова.

В мировой практике проблему намерены решить с помощью обогащения микроэлементом пищевых продуктов. В 2023 года эта инициатива была рассмотрена на Всемирной ассамблее здравоохранения по инициативе исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее поддержали более 50 глобальных организаций.