Тюменцы могут пройти выездной курс об осмыслении города через призму разных дисциплин

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Выездной курс Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ "Город как текст" состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 14 апреля. Его цель – научить осмыслять город через призму разных дисциплин, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Тюменцам предстоит потренировать навыки, востребованные сегодня в условиях неопределенности: оперативно принимать решения и выполнять задания, к которым не всегда понятно, как подступиться. Программа типичного учебного дня длится около 12 часов и состоит из четырех частей: две лекции ведущего петербургского специалиста по определенному дисциплинарному измерению города, полевые исследования в небольших группах под руководством опытных модераторов. Также входит подготовка групповых презентаций и пленарная сессия.

По итогам участники получат удостоверение о повышении квалификации ТюмГУ. Можно посещать не все дни курса, но в этот случае выдается только сертификат слушателя от Школы перспективных исследований (SAS).

Подробности программы и регистрация размещены на официальном сайте.