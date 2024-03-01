С творчеством Александра Вертинского познакомят тюменцев на встрече в Менделеевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальная встреча "Звезда Вертинского" состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 22 марта. Начало в 14 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра и 135-летию со дня рождения Александра Вертинского. Участники встречи услышат знаменитые мелодии прошлых лет и уникальное грассирующее исполнение Вертинским собственной поэзии.

Познакомиться с творчеством поэта также можно на виртуальной выставке, размещенной на плазменных панелях библиотеки.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная запись по телефонам: 56-32-52, 56-41-51.