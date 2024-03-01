Образ будущего обсудят тюменцы на стратегической сессии в "Точке кипения"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стратегическая сессия, посвященная созданию "образа будущего", пройдет в Тюмени в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 21 марта. Начало мероприятия в 9 часов 30 минут, сообщает региональный департамент информатизации.

Участие в обсуждении могут принять все, кто заинтересован в развитии региона, у кого есть идеи проектов для реализации их на площадке пространства "ТК-Тюмень". Обсудить свои предложения участники смогут с представителями общественных организаций, деловых сообществ, бизнеса и государственных структур.

Участие во встрече бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение 16+