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В Тюмени обновят 35 детских площадок

Общество, 17:46 19 марта 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

35 детских площадок на дворовых территориях, находящихся в муниципальной собственности, обновят в Тюмени в 2024 году. По заявкам жителей туда планируют поставить качели, горки, игровое оборудование для песочниц, написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

"За три года реализации этого значимого для жителей МКД проекта малые архитектурные формы будут установлены на ста придомовых территориях. В прошлом году работы были проведены на 19 детских площадках", - добавил он.

Руслан Кухарук отметил, что для строительной отрасли города 2023 год был рекордным. Введено в эксплуатацию объектов жилья общей площадью 1 млн 377 тыс. 504 кв. м, в том числе: 112 многоквартирных домов (19 тыс. 528 квартир) общей жилой площадью 1 млн 073 тыс. 255 кв. м , ИЖС площадью 304 тыс. 249 кв. м.

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При этом сформирован задел на будущее. Уже выдано более 200 разрешений на строительство 97 многоквартирных домов, также поступило 2 тыс. 446 уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объектов ИЖС.

"Эти цифры подтверждают, что Тюмень – город, привлекательный для жизни, и наши застройщики не только осваивают территории для строительства многоэтажек, но и развивают социальную инфраструктуру, вкладывают средства в благоустройство общественных пространств", - подчеркнул Руслан Кухарук.

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# детские площадки , малые архитектурные формы , Руслан Кухарук

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