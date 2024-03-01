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Парашютисты из Тюменской области поборются за путевку на чемпионат страны

Спорт, 10:46 20 марта 2024

Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Региональный чемпионат по парашютному спорту пройдет в Тюменской области 23 и 24 марта. Участие в нем примут 30 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Увата, а также Сургута, Нижневартовска и Нижнего Тагила вне конкурса, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первый день участники встретятся в Тюмени на Воронинских горках и покажут себя в спуске на лыжах. Начало в 10 часов. Во второй день спортсмены продемонстрируют мастерство в приземлении на наклонную поверхность с парашютом в Ялуторовске на аэродроме "Пустошкино". Старт в 9 часов.

По словам президента федерации парашютного спорта Тюменской области Евгения Иванова, к состязаниям допускаются спортсмены от 14 лет. Лучших определят по нескольким зачетам - личными среди юниоров, мужчин, женщин, ветеранов и по общекомандному.

По итогам чемпионата четыре парашютиста отправятся на следующий этап - чемпионат России, который пройдет в апреле в Кемеровской области.

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# парашютный спорт

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