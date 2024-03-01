Любителей нейрографики приглашают на мастер-класс в тюменскую библиотеку

| Фото: «Централизованная городская библиотечная система» | Фото: «Централизованная городская библиотечная система»

На закрытие выставки графики и нейрографики "Альбом пожеланий" Анастасии Романовой приглашают тюменцев 23 марта. Мероприятие пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1), сообщает городской департамент культуры.

Во время экскурсии горожане узнают, как создавались работы в технике графики и почему у автора возник интерес к нейрографике. Анастасия Романова познакомит с нейрографическим алфавитом, и научит рисовать линию Пискарева. Желающие смогут принять участие в мастер-классе и создадут свой рисунок.

"Будем рисовать один из самых эффективных алгоритмов роста – НейроДрево. Его применяют для того, чтобы что-то создать, увеличить, привлечь. Например, алгоритм отлично подходит для финансовых целей, ведь растущее дерево подсознательно связанно с увлечением благосостояния, для улучшения здоровья. Подойдут карьера, крепкие теплые отношения с близкими, увеличение семейства и любые другие темы, где вам необходимо вырастить какой-то результат. Заранее можете выбрать для себя тему. И не забывайте, рисовать в технике нейрографики может каждый", - отмечают организаторы.

Желающие принять участие в мастер-классе могут принести с собой черную гелевую ручку, черный маркер, цветные карандаши, планшеты. Задать вопросы и записаться можно по телефону: 26-40-02. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+