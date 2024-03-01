Тюмень приведут в порядок после зимы к началу майских праздников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочные комплексы, ограждения, перила, дорожные знаки, фонари, скамейки мыли и очищали от грязи и пыли на центральных улицах Тюмени и на набережной 20 марта.

Сезонные работы по приведению в порядок города после зимы планируют завершить до начала майских праздников, сообщает администрация города.

"За прошедшую неделю помыты 362 автопавильона, две тысячи опор наружного освещения, 1 тысяча 300 метров перильного ограждения, 4 тысячи 200 метров барьерного ограждения, 962 дорожных знака очищены от грязи", - рассказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Павел Тихомиров.