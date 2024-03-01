  • 20 марта 202420.03.2024среда
  • USD92,2243
    EUR100,1047
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюмень приведут в порядок после зимы к началу майских праздников

Общество, 10:57 20 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочные комплексы, ограждения, перила, дорожные знаки, фонари, скамейки мыли и очищали от грязи и пыли на центральных улицах Тюмени и на набережной 20 марта.

Сезонные работы по приведению в порядок города после зимы планируют завершить до начала майских праздников, сообщает администрация города.

"За прошедшую неделю помыты 362 автопавильона, две тысячи опор наружного освещения, 1 тысяча 300 метров перильного ограждения, 4 тысячи 200 метров барьерного ограждения, 962 дорожных знака очищены от грязи", - рассказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Павел Тихомиров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уборка города

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 20.03.2024Проект "Чай с главой города" ребят из "Движения первых" поддержал мэр Тобольска
11:41 20.03.2024О новых регионах России рассказывает выставка в тюменской библиотеке
11:30 20.03.2024Школа перспективных исследований ТюмГУ проведет летний интенсив для старшеклассников
11:08 20.03.2024Эксперт: воссоединение Крыма с Россией положило начало глобальным позитивным изменениям