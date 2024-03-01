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Школа перспективных исследований ТюмГУ проведет летний интенсив для старшеклассников

Общество, 11:30 20 марта 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Принять участие в бесплатной англоязычной Летней школе "Беспредельное будущее и границы человеческого" приглашает Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ. Обучение, рассчитанное на учеников 9-10 классов, пройдет с 17 по 21 июня, сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году фокус Летней школы – на жизнеутверждении и человеческой спонтанности. Участников ожидают пять дней интенсивного обучения в SAS, семинары, мастер-классы, проектная работа, творческие игры и дискуссии на разные темы: от философии до культурных исследований.

Школьники также познакомятся с иностранными профессорами, которые получил-+и степени PhD в ведущих университетах мира. Ребят ожидает общение на английском языке с участниками, а также студентами и сотрудниками SAS.

Количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке.

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