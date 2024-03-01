Клинической психологии и дефектологии обучат магистров Тюменского медуниверситета

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

По программам "Клиническая психология" и "Дефектология" будут учить магистров Тюменском медицинском университете. Прием документов стартует вместе с общей приемной кампанией с 20 июня и продлится до 10 сентября. Учебу можно совмещать с работой или ординатурой. Обучение по новым направлениям будет проходить как в очной, так и очно-заочной форме, сообщает пресс-служба вуза.

Профиль "Клиническая психология" подразумевает включение в план подготовки магистров цикла предметов, элективных курсов для освоения первичных медицинских знаний, чтобы глубже изучить проблемы клинической психологии. Выпускники магистратуры по программе "Дефектология" смогут проявить себя как в работе с детьми в сфере образования, так и в научных исследованиях и разработках.

Для поступления необходимо законченное высшее образование по любому направлению подготовки. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.