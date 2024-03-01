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В центре Тюмени продали бывшее здание больницы на ул. Ленина

Экономика, 17:23 20 марта 2024

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Бывшее здание больницы на ул. Ленина, 69 продали в Тюмени. Новый собственник у объекта определился во время торгов, сообщает областной департамент имущественных отношений.

"Торги состоялись час назад. Заявки подали два инвестора. Победителем стала компания "СИБ-ЭНЕРГО", - уточнили в ведомстве. Далее следует подписание договора.

Здание построено в 1950-х годах. Объект нуждается в реновации.

Отметим, что начальная цена была установлена в размере 140 млн 647 тыс. рублей. Лот состоял из трех объектов – самого здания, пристройки и земельного участка. В соотношении их цен последний и был самым дорогим объектом. Площадь участка 3 тыс. 739 кв. м.

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# департамент имущественных отношений , реновация , торги

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