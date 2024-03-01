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В тюменском "Градостроителе" пациентам помогают восстановиться после инсульта

Общество, 08:43 21 марта 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Восстановиться после инсульта помогают пациенту из Казахстана в Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюмени. Проблемы со здоровьем начались около двух месяцев назад. Мужчина перенес инсульт и основное лечение получил в сосудистом центре в Павлодаре, после чего ему порекомендовали пройти медицинскую реабилитацию, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Родственники и знакомые из Тюмени посоветовали ему пройти лечение в центре "Градостроитель". Здесь команда специалистов по нейрореабилитации предварительно изучила медицинские документы пациента и разработала индивидуальную программу реабилитации. Пациенту предложили стационарный этап.

"Пациент обладает хорошим реабилитационным потенциалом, вместе мы поставили задачу направить усилия на восстановление нарушенных функций руки. С этой целью проводятся индивидуальные занятия ЛФК, процедуры на аппаратах с биологической обратной связью. Аппараты пассивной механотерапии помогают увеличить подвижность руки", - сказала врач ЛФК Фаина Усова.

Мужчина остается на 14 дней под наблюдением и заботой квалифицированных специалистов в ОЛРЦ "Градостроитель", где ему оказывается всесторонняя поддержка и помощь на пути к выздоровлению.

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# Градостроитель , инсульт , реабилитация

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