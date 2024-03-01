Аукцион по аренде трех участков под ИЖС проведут в Тюмени
Экономика, 16:38 20 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Аукцион по аренде трех участков под ИЖС проведут в Тюмени. Два из них равной площади расположены в Казарово, еще один – в Утешево. Цена начинается от 11 тыс. рублей.
По информации департамента имущественных отношений Тюменской области, электронный аукцион на право аренды участка площадью 813 кв. м в районе ул. Будущего состоится 9 апреля.
В это же день определится и судьба участка в 1 тыс. 001 кв. м вблизи ул. Г. Алексеева. Арендатора второго такого же надела определят 13 апреля.
Найти больше аукционов можно в календаре торгов.