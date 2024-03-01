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Аукцион по аренде трех участков под ИЖС проведут в Тюмени

Экономика, 16:38 20 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аукцион по аренде трех участков под ИЖС проведут в Тюмени. Два из них равной площади расположены в Казарово, еще один – в Утешево. Цена начинается от 11 тыс. рублей.

По информации департамента имущественных отношений Тюменской области, электронный аукцион на право аренды участка площадью 813 кв. м в районе ул. Будущего состоится 9 апреля.

В это же день определится и судьба участка в 1 тыс. 001 кв. м вблизи ул. Г. Алексеева. Арендатора второго такого же надела определят 13 апреля.

Найти больше аукционов можно в календаре торгов.

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# аренда , департамент имущественных отношений , ИЖС , строительство , торги

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