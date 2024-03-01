Региональные предприятия приглашают на конкурс "Экспортер года-2024"

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предприятия Тюменской области могут принять участие в конкурсе "Экспортер года-2024". Заявки от организаций, занимающихся экспортом товаров, работ и услуг, принимаются до 19 апреля по электронной почте export@obl72.ru или в центре "Мой бизнес" в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Конкурс пройдет в 11 номинациях: экспортер года в сфере промышленности; экспортер года в сфере машиностроения; экспортер года в сфере базовой продукции и агропромышленного комплекса; экспортер года в сфере готового продовольствия; экспортер года в сфере услуг; трейдер года; лучшая женщина-экспортер; лучший молодой предприниматель-экспортер (только для МСП); ответственный экспортер ESG; прорыв года (только для МСП); новая география (только для крупного бизнеса).

Победители регионального конкурса прошлого года не допускаются к участию в "Экспортере года-2024". Более подробную информацию можно узнать по тел.: +7 (929) 260-54-58.