Фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" стартует в Тобольске 29 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Третий открытый российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" пройдет в Тобольске с 29 марта по 3 апреля. В рамках фестиваля пройдут конкурс полнометражных и короткометражных фильмов, впервые будет работать лаборатория незавершенных проектов и специальные мероприятия – спектакли, концертные программы, творческие вечера. Итоги подведут 3 апреля на церемонии закрытия фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

В конкурсных программах участвуют 8 полнометражных, 16 короткометражных фильмов и 5 незавершенных проектов. Каждый из конкурсов оценивает свое жюри. Председателем жюри полнометражного конкурса стала народная артистка России, режиссер, актриса Елена Цыплакова. С ней вместе в жюри будут работать актер Артем Алексеев и телеведущий Андрей Смирнов.

Желающие могут приобрести билеты на творческие вечера и спектакли на сайте Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова и на сайте Qtickets.

Списки фильмов, которые представят на фестивале, можно посмотреть по ссылке.