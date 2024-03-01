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Участники СВО встретились с исетскими школьниками

Общество, 17:34 20 марта 2024

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Тюменские ветераны боевых действий Евгений и Николай Архипов посетили школы Исетского района. Школьники задавали им вопросы и слушали воспоминания гостей о своем участии в СВО.

На вопросы ребят бойцы отвечали предельно честно и открыто. Они поблагодарили школьников и сказали, что детские открытки и письма они с волнением читают и бережно хранят.

"Любой знак внимания от наших односельчан, земляков, учеников школы, греет, как будто побывал дома. Детские письма мы храним как наши талисманы", - поделился Евгений Новицкий.

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