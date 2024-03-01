Тюменские "моржи" проведут многонациональный семейный фестиваль "Время побед"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продегустировать блюда разных народов, принять участие в семейном флешмобе по обливанию холодной водой и в забегах смогут тюменцы на многонациональном семейном фестивале "Время побед" 23 марта. Событие стартует в 11 часов на территории специализированного центра зимнего плавания "АквАйСпорт — Тюмень".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Татьяна Редькина, задача фестиваля "Время побед" познакомить гостей с культурой разных национальностей.

"Обещает прийти итальянец, который работает тренером в Тюмени. Выступят татары, казахи. Будут представлены разные блюда: башкирская, узбекская, русская кухни и другие. Естественно на фестивале будем привлекать людей к зимнему плаванию. В расписании - заплывы на время. Каждый сможет окунуться", — поделилась она.

Изюминкой станет блиц-турнир по шахматам в проруби. Организаторы планируют зарегистрировать рекорд России. Продолжительность турнира составит десять минут. Каждому участнику дадут по пять минут на ходы. На состязания приедут представители областной спортивной школы по шахматам Анатолия Карпова.

Семьи с детьми смогут принять участие в обливании холодной водой, перетягивании каната, конкурсах и других активностях. К фестивалю смогут присоединиться даже незакаленные люди, подчеркнула Татьяна Редькина.

Кроме того, 23 марта стартует суточная эстафета, которая завершится днем 24 марта. По очереди спортсмены смогут заходить в холодную воду, сменяя друг друга.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова