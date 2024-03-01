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Около трех тысяч единиц белорусской техники используют тюменские аграрии

Общество, 18:29 20 марта 2024

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым в Тюмени 20 марта. Они обсудили сотрудничество республики и региона в разных сферах: от строительства и ЖКХ до агропрома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава области Александр Моор.

"Например, тюменские сельхозпредприятия используют порядка трех тысячи единиц белорусской техники. В регионе работают около 20 магазинов белорусских продуктов питания. Наш регион экспортирует в Беларусь семена сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства и многие другие товары. Республика Беларусь – основной внешнеторговый партнер области среди стран СНГ. Наш товарооборот в 2023 году увеличился вдвое. И это далеко не предел. Будем расширять сотрудничество", - написал губернатор.

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# Александр Моор , Республика Беларусь

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