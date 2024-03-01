Беспилотник выследил чёрных лесорубов в Сорокинском районе
Происшествия, 13:53 21 марта 2024
| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
Лесничий "Тюменьлеса" с помощью квадрокоптера обнаружил незаконную вырубку в Сорокинском районе, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Общий объем заготовленной берёзы составил более 15 кубометров, причиненный лесам ущерб превысил 204 тыс. рублей. Акт о нарушении передан в департамент лесного комплекса.
Беспилотные летательные аппараты применяют при патрулировании лесов регулярно. Они позволяют увеличить площадь контролируемой территории, фиксировать нарушения и идентифицировать виновных.