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Беспилотник выследил чёрных лесорубов в Сорокинском районе

Происшествия, 13:53 21 марта 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Лесничий "Тюменьлеса" с помощью квадрокоптера обнаружил незаконную вырубку в Сорокинском районе, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Общий объем заготовленной берёзы составил более 15 кубометров, причиненный лесам ущерб превысил 204 тыс. рублей. Акт о нарушении передан в департамент лесного комплекса.

Беспилотные летательные аппараты применяют при патрулировании лесов регулярно. Они позволяют увеличить площадь контролируемой территории, фиксировать нарушения и идентифицировать виновных.

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# беспилотники , незаконная рубка , Сорокинский район

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