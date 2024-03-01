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Татарский праздник весны отпразднуют тюменские школьники в парке Пограничников

Общество, 17:23 21 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татарский праздник весны Амаль отпразднуют ученики школы № 52 в парке Пограничников в Тюмени 22 марта. Мероприятие пройдет в рамках общероссийского проекта "Марафон достижений", сообщает городской департамент культуры.

Гостей праздника ждет развлекательная программа - песни, танцы, пожелания счастья и здоровья в традициях национальных татарских праздников.

Напомним, обновленный парк открыли 23 сентября 2022 года после благоустройства бывшего сквера. Все работы выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Эту территорию тюменцы выбрали для благоустройства в 2022 году голосованием на городском портале "Я решаю!".

Сейчас жители областной столицы могут проголосовать за дизайн-проекты пяти общественных территорий: по Солнечному проезду (от пр. Заречный до ул. Эрвье); в районе ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1, 10; по ул. Мельничной; по пр. Геологоразведчиков (от ул. Тульской до дома № 42). Отдать голос понравившемуся варианту благоустройства можно до 30 апреля включительно на платформе Минстроя РФ.

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# парк Пограничников , татарская культура

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