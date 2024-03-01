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Концепцию оформления города ко Дню Победы представили в Тюмени

Общество, 18:07 21 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Презентация и обсуждение оформления Тюмени к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре стратегического развития "Сибирь" 21 марта. Ключевым элементом предлагаемого фирменного стиля стал цветок гвоздики, существенная роль отведена архивным фотографиям и символам, отсылающим к Тюмени как городу трудовой доблести.

Подробнее о предлагаемом оформлении рассказал руководитель центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин.

"Сейчас всё больше людей, как ни странно, не до конца понимают, в чем символизм 9 Мая и что это за праздник. А это очень конкретная идея. И наша задача — рассказать и заинтересовать эффектным графическим языком с масштабом времени. Когда мы подошли к этой работе, стало очевидно, что архивные фотографии — основа, на которой строится всё. Мы хотим в первую очередь показать огромные эмоции. Нам хотелось передать, что 9 Мая - это не только воспоминания и драматизм, но и в первую очередь праздник, победа светлых сил над темными силами. На фотографиях мы искали точки, которые можно выделить красным цветом, чтобы подчеркнуть праздничную составляющую. Сразу фотография превращается в современное искусство, при этом графически это очень модно. В разработанной концепции возникла идея использовать цветок гвоздики как символ. Дополнительные элементы фирменного стиля: георгиевская лента, звезда, лепестки гвоздики. Также важно было показать, что Тюмень — город трудовой доблести. Нашли знак, который раньше использовался, с шестерней, символизирующей тяжелую промышленность, торпедным катером, планером, мотоциклом", — пояснил он.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что концепт оформления города не запускали в реализацию, пока он не вынесен на обсуждение горожанами. Прозвучавшие предложения могут быть доработаны в концепцию. В обсуждении приняли участие школьники, педагоги, занимающиеся патриотическим воспитанием, военнослужащие, ветераны.

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"Мы здесь говорим об украшении города ко Дню Победы, но для меня самым достойным украшением Дня Победы являются лица победителей. Это главное, — отметил сопредседатель областного отделения "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов. — Я бы хотел, чтобы в городе 9 мая лица победителей сопровождали нас повсюду. Каким образом? Баннеры. У нас осталось в Тюмени, к сожалению, всего 24 участника Великой Отечественной войны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Появились бы баннеры накануне Дня Победы с поздравлением. Например: "Мефодий Гаврилович Гаврилов, с Днем Победы!".

Идею включить в оформление больше фотографий, связанных с Тюменью, поддержал Руслан Кухарук: "По большей части в концепции были представлены фотографии хрестоматийные. Думаю, нам нужно воспользоваться и фотографиями нашими, тюменскими. И тех, кто стоял у станков, и тех, кто возвращался с фронта и кого встречали с цветами. Это всегда проблема, мы много раз уже обращались к архивам, но, к сожалению, не всегда можно найти всё то, что нас интересует, что можно вынести на большие билборды. Может, нам к тюменцам обратиться и они направят нам фотографии из своего семейного архива? Их можно отсканировать, восстановить и их использовать".

Вера Коршунова

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# 9 мая , Великая Отечественная война , День Победы , оформление города

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