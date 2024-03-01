Концепцию оформления города ко Дню Победы представили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Презентация и обсуждение оформления Тюмени к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре стратегического развития "Сибирь" 21 марта. Ключевым элементом предлагаемого фирменного стиля стал цветок гвоздики, существенная роль отведена архивным фотографиям и символам, отсылающим к Тюмени как городу трудовой доблести.

Подробнее о предлагаемом оформлении рассказал руководитель центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин.

"Сейчас всё больше людей, как ни странно, не до конца понимают, в чем символизм 9 Мая и что это за праздник. А это очень конкретная идея. И наша задача — рассказать и заинтересовать эффектным графическим языком с масштабом времени. Когда мы подошли к этой работе, стало очевидно, что архивные фотографии — основа, на которой строится всё. Мы хотим в первую очередь показать огромные эмоции. Нам хотелось передать, что 9 Мая - это не только воспоминания и драматизм, но и в первую очередь праздник, победа светлых сил над темными силами. На фотографиях мы искали точки, которые можно выделить красным цветом, чтобы подчеркнуть праздничную составляющую. Сразу фотография превращается в современное искусство, при этом графически это очень модно. В разработанной концепции возникла идея использовать цветок гвоздики как символ. Дополнительные элементы фирменного стиля: георгиевская лента, звезда, лепестки гвоздики. Также важно было показать, что Тюмень — город трудовой доблести. Нашли знак, который раньше использовался, с шестерней, символизирующей тяжелую промышленность, торпедным катером, планером, мотоциклом", — пояснил он.

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что концепт оформления города не запускали в реализацию, пока он не вынесен на обсуждение горожанами. Прозвучавшие предложения могут быть доработаны в концепцию. В обсуждении приняли участие школьники, педагоги, занимающиеся патриотическим воспитанием, военнослужащие, ветераны.

"Мы здесь говорим об украшении города ко Дню Победы, но для меня самым достойным украшением Дня Победы являются лица победителей. Это главное, — отметил сопредседатель областного отделения "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов. — Я бы хотел, чтобы в городе 9 мая лица победителей сопровождали нас повсюду. Каким образом? Баннеры. У нас осталось в Тюмени, к сожалению, всего 24 участника Великой Отечественной войны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Появились бы баннеры накануне Дня Победы с поздравлением. Например: "Мефодий Гаврилович Гаврилов, с Днем Победы!".

Идею включить в оформление больше фотографий, связанных с Тюменью, поддержал Руслан Кухарук: "По большей части в концепции были представлены фотографии хрестоматийные. Думаю, нам нужно воспользоваться и фотографиями нашими, тюменскими. И тех, кто стоял у станков, и тех, кто возвращался с фронта и кого встречали с цветами. Это всегда проблема, мы много раз уже обращались к архивам, но, к сожалению, не всегда можно найти всё то, что нас интересует, что можно вынести на большие билборды. Может, нам к тюменцам обратиться и они направят нам фотографии из своего семейного архива? Их можно отсканировать, восстановить и их использовать".

Вера Коршунова