В Тюменской области увеличилась раскрываемость IT-преступлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 1,3 % увеличилась раскрываемость IT-преступлений в Тюменской области за прошедший год. Цифра достигла 28,1 %, в России она составляет 26,6 %.

Об этом рассказал начальник УМВД России по региону Александр Смирнов на заседании Тюменской облдумы 21 марта.

"Основную часть составляют мошенничества и кражи преимущественно с банковских карт. Эти преступления имеют тенденцию роста по всей стране и составляют все большую долю в общей структуре преступности в нашем регионе, она почти достигла 39 %", - сообщил он.

Для повышения эффективности раскрытия таких дел в области применяется практика арестов банковских счетов людей, на которые поступают похищенные деньги. Общая сумма арестованных денежных средств составила более 100 млн рублей. Из них на данный момент возмещено 4 млн рублей.

В целом в регионе запущен комплекс мер по предотвращению киберпреступлений. Распространено более 100 тыс. памяток по профилактике мошенничества. В ТРЦ и автобусах города на эту тему размещены фото- и видеоматериалы. Проводится профилактическая работа с пенсионерами, а также работниками предприятий и других учреждений города. Результатом стало то, что в 6,5 % случаев от общего количества зарегистрированных хищений, преступникам не удалось завладеть деньгами тюменцев.

"В этих случаях все равно возбуждается уголовное дело с пометкой "покушение на преступление" и по нему проводится такой же объем работы, как и при совершившемся преступлении. Но плюс в том, что деньги остаются у горожан", – заметил Александр Смирнов.

Он также напомнил, что между МВД и Банком России существует оперативное информационное взаимодействие. На основании полученных от полиции сведений ЦБ предоставляет информацию о случаях и попытках переводов денежных средств, осуществленных без согласия клиента.

"Да, общее количество преступлений у нас увеличилось на четыре процента, но важно понимать, что этот рост вызван с кибермошенничеством. Их значительная часть совершается людьми, находящимися за пределами России. Поэтому, несмотря на все усилия полиции, они ограничены. По раскрытию у нас со страной разница небольшая, но есть. И это позволяет оценивать, насколько эффективно действуют в МВД того или иного региона. Нельзя сказать, что наша полиция находится в отстающих", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

За 2023 год полицейские в Тюменской области раскрыли 12 тыс. 501 преступление, или каждое второе из числа зарегистрированных.

"Прекрасно понимаю все сложности и задачи, с которыми органы внутренних дел сталкиваются. Хочу пожелать успехов управлению, добиться эффективных результатов и обратить внимание на направления, о которых сегодня говорили на заседании", - резюмировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Виктория Макарова