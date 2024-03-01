Пятилетний юбилей отметила тюменская "Точка кипения" 21 марта

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пятилетний юбилей отпраздновала тюменская "Точка кипения" 21 марта. Пространство открылось в 2019 году. За пять лет провели более 2 тыс. 700 мероприятий. Участниками событий стали более 134 тыс. 750 активных жителей области и других регионов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"День рождения "Точки" мы отмечаем насыщенной деловой программой. Сегодня гости и участники поработали на стратегической сессии, результаты которой будут представлены как варианты развития кадрового потенциала региона, некоммерческого сектора и трансфера цифровых технологий между разными сферами", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.