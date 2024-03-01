В 13 селах Тюменской области появятся модульные отделения почты

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

В 13 сёлах Тюменской области установят почтовые отделения по технологии быстровозводимых конструкций. В с. Беркут Ялуторовского района и д. Малая Зоркальцева Тобольского района отремонтируют ветхие здания. Модульные почтовые отделения появятся в с. Бескозобово, с. Староалександровка, п. Новосёлово, с. Второвагайском, п. Огнёво и других, сообщает пресс-служба Почты России.

"Впервые мы в таком количестве возводим быстровозводимые конструкции для сельских отделений. На сегодня определены точные адреса для установки модульных сооружений почты. Мы уже завершили процесс согласования площадок для размещения и благодарим руководителей сельских и муниципальных образований за сотрудничество и помощь в выделении земельных участков под этот проект. Почтовые отделения приобретут новое качество, функциональность и внешний вид", — сказал директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Быстровозводимое здание сельского почтового отделения равноценно городскому. В нем оказывают необходимый перечень услуг: приём и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, а также финансовые операции, включая выплату пенсий и приём платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефон и Интернет. В зависимости от территории обслуживания и численности жителей размер модульных строений варьируется от 25 кв. м до 42 кв. м.

Добавим, сегодня в регионе уже успешно функционируют четыре модульных отделения: два - в Нижнетавдинском районе, по одному — в Ишимском и Вагайском районах. Модульные конструкции устанавливают в сельской местности для повышения доступности и качества почтового обслуживания в сельских населённых пунктах.