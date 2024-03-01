671 перевозчик оказывает услуги такси в Тюменской области
Общество, 14:49 22 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
671 перевозчик легковым такси официально зарегистрирован в Тюменской области. Из них 116 – самозанятые граждане, сообщает Главное управление строительства региона.
Всего в регионе в Федеральную государственную информационную систему легковых такси внесены 5 тыс. 995 легковых автомобилей.
Напомним, ведением региональных реестров перевозчиков легковым такси, служб заказа и легковых такси занимаются специалисты ГУС Тюменской области.