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671 перевозчик оказывает услуги такси в Тюменской области

Общество, 14:49 22 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

671 перевозчик легковым такси официально зарегистрирован в Тюменской области. Из них 116 – самозанятые граждане, сообщает Главное управление строительства региона.

Всего в регионе в Федеральную государственную информационную систему легковых такси внесены 5 тыс. 995 легковых автомобилей.

Напомним, ведением региональных реестров перевозчиков легковым такси, служб заказа и легковых такси занимаются специалисты ГУС Тюменской области.

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