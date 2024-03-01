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Тюменских и югорских школьников погрузят в мир практических кейсов

Общество, 15:45 22 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инновационный образовательный трек "Предпринимательство", аналогов которого нет в России, подготовили для школьников Тюмени и ХМАО - Югры с 25 по 27 марта. Участие примут лауреаты и призеры региональных, всероссийских и международных конкурсов проектов в области молодежного предпринимательства, сообщает информационный центр правительства региона.

Во время весенних каникул ученики узнают о купеческом наследии Тюмени, истории успеха "чайных королей" Сибири, побывают на обзорной экскурсии, погрузятся в мир практических кейсов, бизнес-идей и инновационных стартапов и выполнят практические задания по реализации бизнес-идей.

Программа реализуется в рамках образовательно-туристического маршрута "Город открытий" – совместного проекта комитета по туризму города Москвы, правительства Тюменской области и туроператоров региона. Соглашение о сотрудничестве подписал Александр Моор в 2022 году.

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# туристы , школьники

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