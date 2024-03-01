Тюменских школьников и педагогов приглашают на форум народного искусства
Общество, 10:15 25 марта 2024
| Фото: департамент культуры Тюменской области
Поучаствовать во Всероссийском детско-юношеском форуме народного искусства предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске 28 и 29 марта, сообщает региональный департамент культуры.
Проявиться себя на форуме могут учащиеся детских школ искусств, художественных школ, воспитанники студий и мастерских, учащиеся общеобразовательных школ 5 —11 классов, студенты и педагоги творческих учреждений среднего профессионального образования.
В рамках форума пройдут конференции, творческие лаборатории, интерактивные лекции, встречи и конкурсы.
Оставить заявку на участие и узнать более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.