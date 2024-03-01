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Тюменский боец уничтожил разведывательный коптер противника в зоне СВО

Общество, 18:57 22 марта 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Военнослужащий батальона "Ермак" с позывным "Боец Маэстро" уничтожил разведывательный коптер противника в зоне проведения специальной военной операции.

Утром 22 марта, чтобы узнать позиции российских бойцов на Каховском направлении, противник использовал разведывательный беспилотник. Вражеское устройство оперативно обнаружил тюменский военнослужащий, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Боец - житель села Омутинское. Он защищает интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции и передает всем жителям Тюменской области: "Победа будет за нами".

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