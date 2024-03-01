Владимир Якушев: молодежная политика не должна быть догмой

| Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО

Поддержка молодёжи сегодня – приоритет государственной политики. Об этом сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании Совета по молодёжной политике УФО.

"Молодёжная политика – это сфера, которая очень быстро меняется, подхватывает новые тренды. Она не должна быть догмой. Нам нужно уметь быстро ориентироваться и отвечать на запросы, которые есть у молодёжи. От того, как будут работать государственные институты и меры поддержки, зависит, каким будет поколение, которому предстоит вести Россию вперёд, достойно отвечать на вызовы в политике и экономике", - подчеркнул полпред.

Он добавил, что молодёжная политика должна быть "бесшовной": охватывать все возрастные группы молодого поколения. Особое внимание при этом следует обратить на поддержку молодых специалистов, сообщает пресс-служба полпредства.