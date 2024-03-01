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Автоинспекция возьмет под контроль тюменских велосипедистов

Общество, 17:38 23 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Велосипедистов и электросамокатчиков автоинспекторы будут привлекать к административной ответственности за нарушение ПДД с начала весенне-летнего сезона. Самым распространенным нарушением у них является пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись.

Это же нарушение является основной причиной ДТП с этими участниками дорожного движения, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По региональной программе "Повышение безопасности дорожного движения" уже изготовлены более 20 тысяч памяток по дорожной безопасности велосипедистов и людей на СИМ, в том числе для детей. Они будут вручаться участникам движения волонтерами на перекрестках, бульварах, парках, на велодорожках в областном центре.

Отметим, что в летний сезон 2023 года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности около тысячи электросамокатчиков в Тюмени. В этом году профилактическая работа с ними уже проводится в школах, профессиональных учебных заведениях.

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# велосипедисты , ГИБДД Тюменской области , электросамокат

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