В Аромашевском районе начали прокладывать сети водоснабжения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сети водоснабжения начали прокладывать в Аромашевском районе. Подрядчик использует бестраншейный метод и полиэтиленовой трубы.

"Бестраншейным методом прокладываем долговечные полиэтиленовые трубы, не вскрывая поверхность почвы - быстро и удобно. Применяем эту технологию уже больше десятка лет при монтаже сетей водоснабжения. Моя задача – контролировать движение бура со встроенным датчиком внутри грунта при прокладке коммуникаций", - рассказал оператор локатора горизонтального направленного бурения "Голышмановотеплоцентр" Игорь Фёдоров

Он также отметил, что объемы работы в последние годы увеличиваются. Компания приобрела уже четвёртый навигатор зарубежного производства. Прежние вышли из строя из-за нагрузки, пишет КП-Тюмень.