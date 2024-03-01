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В Аромашевском районе начали прокладывать сети водоснабжения

Общество, 10:47 24 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сети водоснабжения начали прокладывать в Аромашевском районе. Подрядчик использует бестраншейный метод и полиэтиленовой трубы.

"Бестраншейным методом прокладываем долговечные полиэтиленовые трубы, не вскрывая поверхность почвы - быстро и удобно. Применяем эту технологию уже больше десятка лет при монтаже сетей водоснабжения. Моя задача – контролировать движение бура со встроенным датчиком внутри грунта при прокладке коммуникаций", - рассказал оператор локатора горизонтального направленного бурения "Голышмановотеплоцентр" Игорь Фёдоров

Он также отметил, что объемы работы в последние годы увеличиваются. Компания приобрела уже четвёртый навигатор зарубежного производства. Прежние вышли из строя из-за нагрузки, пишет КП-Тюмень.

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# Аромашевский район , водопровод , строительство

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