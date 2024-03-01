Тюменские дизайнеры посоветовали бюджетное обновление интерьера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О бюджетном обновлении интерьера рассказали дизайнеры из Тюмени. Но для начала они советуют провести генеральную уборку и расчистить пространства от хлама.

"Замените тяжелые ткани на легкие и воздушные: шелк, лен, хлопок. Сочетайте разные текстуры и дополнительные элементы, например, шелковые ленты или объемные узоры, чтобы создать уютное и гармоничное пространство. Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера", - рассказала декоратор бренда "Дятьково Design" Мария Гатиятуллина.

Впрочем, хорошим вариантом станут и новые комнатные цветы. Руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук подчеркнула, что живые растения в доме – это всегда беспроигрышный вариант, особенно если речь идет об обновлении интерьера весной. Они освежают и оживляют помещение, создают в нем уют. Наиболее эффектным будет преображение, если поставить высокие и раскидистые растения в больших напольных кашпо, пишет "Тюменская область сегодня".