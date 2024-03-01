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Выставку истории купеческой Тюмени и коллекцию оружия представляют в тюменском ЦУМе

Общество, 18:47 24 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку истории купеческой Тюмени и коллекцию оружия представляют в ЦУМе. Выездные экспозиции готовы представить своим посетителям два музея, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Мы видим, что сейчас Тюмень становится все более привлекательной для туристов и рады, что можем внести в это свой вклад. Благодаря двум музеям различной направленности любой тюменец или гость города может открыть для себя часть истории нашего края и страны в целом", - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Один из музеев - развития Тюмени рассказывает о жизни купечества, о быте людей, которые создавали город, и чьи дома до сих пор остаются основой его исторического облика. А музей исторического оружия даёт возможность прикоснуться к истории побед на полях сражений. Причём каждый экспонат имеет свою историю, ими охотно делятся экскурсоводы.

"Выставка "Историческое оружие" приняла участие в проекте "Музей без границ", посетив тюменскую школу № 22 с экспозицией "Время героев". Ученики смогли не только познакомиться с личными историями наших легендарных земляков, но и подержать в руках подлинные оружейные экспонаты", - поделился руководитель музея исторического оружия Алексей Патенко.

Он отметил, что в коллекции представлено более ста экземпляров автоматов, ружей и пулеметов. Большая часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне.

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# история , музеи , оружие , Тюменский ЦУМ

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