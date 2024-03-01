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Авиакомпании бесплатно перевезут родственников жертв теракта

Общество, 11:54 24 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Росавиация подготовила ссылки на официальные сообщения авиакомпаний и номера телефонов их контактных центров для оформления бесплатных билетов пострадавшим и их близким.

Подробную информацию можно узнать здесь.

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# авиакомпании , Росавиация

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