Авиакомпании бесплатно перевезут родственников жертв теракта
Общество, 11:54 24 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Российские авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Росавиация подготовила ссылки на официальные сообщения авиакомпаний и номера телефонов их контактных центров для оформления бесплатных билетов пострадавшим и их близким.
Подробную информацию можно узнать здесь.