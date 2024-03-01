Авиакомпании бесплатно перевезут родственников жертв теракта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Росавиация подготовила ссылки на официальные сообщения авиакомпаний и номера телефонов их контактных центров для оформления бесплатных билетов пострадавшим и их близким.

Подробную информацию можно узнать здесь.