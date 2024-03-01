Житель Ялуторовска избил мужчину гвоздодёром

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полгода исправительных работ назначил суд жителю Ялуторовска, пустившего в ход гвоздодёр во время ссоры, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что утром 8 ноября 2023 года обвиняемый около дома по ул. Луговой в Ялуторовске поссорился с мужчиной, схватил гвоздодёр и ударил потерпевшего по руке.

В суде ялуторовчанин вину признал и пояснил, что потерпевший первый причинил ему телесные повреждения. Кроме того, выяснилось, что конфликт между ними длится продолжительное время.

Суд назначил обвиняемому исправительные работы сроком шесть месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей.