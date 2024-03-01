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Тюменских предпринимателей зовут в мае на нефтяную выставку в Иран

Экономика, 10:02 26 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XXVIII Международная выставка нефти, газа и нефтехимии Iranian Oil Show 2024 состоится в Тегеране с 8 по 11 мая. Тюменские предприниматели смогут презентовать свои технологические достижения современности в области нефтегазовой отрасли и расширить взаимодействия с другими странами и нефтяными компаниями мира, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Экспоненты со всего мира представят на выставке широкий спектр оборудования и технологий разведки, добычи, обработки, очистки, переработки и транспортировки нефти и газа, а также приборов и систем управления. Среди участников будут крупные и средние компании из Ирана, а также из КНР, Республики Корея, Турции и других стран.

Компании также могут заключить в рамках деловых встреч коммерческие контракты в сфере обмена товарами, услугами и технической информации.

По вопросам участия можно обращаться в Центр ВЭД ТПП Тюменской области по тел.: +7 (912) 927-92-16 к вице-президенту Екатерине Ульянцевой.

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# Иран , предприниматели , ТПП Тюменской области

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