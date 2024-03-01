Новое оборудование на Метелёвском водозаборе очищает воду от лишнего марганца

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Новое автоматическое оборудование для избавления воды от лишнего марганца установлено на Метелёвских водоочистных сооружениях, сообщает "Тюмень Водоканал".

Лабораторные испытания показали, что введение марганцовки помогает удалить из воды растворенный марганец с эффективностью до 90-95 %.

По заданным параметрам установка подает раствор в смесители, где исходная вода перемешивается с реагентами. Растворенный марганец окисляется, образуются хлопья. Крупные частицы оседают в отстойниках, мелкие отфильтровываются.

Перманганат калия улучшает запах и привкус воды, уменьшает содержание органических веществ, а также дополнительно обеззараживает воду.

"В 2022 году решение было вынесено на научно-практическую конференцию, а сейчас реализовано на практике и полностью доказало свою эффективность", - рассказал главный технолог "Водоканала" Аркадий Фомин.

Внедрение автоматической установки – один из этапов реконструкции Метёлевских сооружений. Здесь уже модернизирован блок приготовления и подачи реагентов, внедрена станция производства хлора.