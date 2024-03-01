Тюменским рыбакам напомнили об опасности выхода на лед в весенний период

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Пятый этап профилактической акции "Безопасный лёд" стартовал в регионе. В ежедневном режиме сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят информационную работу с населением в местах выхода людей на лед, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, любителям подлёдной рыбалки и активного отдыха на водоемах напоминают о правилах нахождения на водных объектах в весенний период. Особое внимание специалисты уделяют и безопасности детей в период весенних каникул.

Жителям Тюменской области напомнили, что не следует допускать детей к водоемам без присмотра взрослых. Важно предупредить ребят об опасности нахождения на льду. Оставаясь без присмотра, не зная правил безопасности, дети выходят на обрывистый берег и тонкий лед, что зачастую заканчивается трагически.