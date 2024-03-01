В Тюмени более 200 школьников встретятся на межрегиональной олимпиаде "Архитектура и искусство"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап межрегиональной олимпиады школьников "Архитектура и искусство" пройдет в институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (ул. Луначарского, 2) 26 и 28 марта. В нем примут участие 205 учащихся 8-11 классов из разных городов, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Участникам предстоит пройти творческие испытания по предметам "Рисунок" и "Композиция". Олимпиада включена в перечень Министерства науки и высшего образования РФ. Победители и призеры заключительного этапа получат льготы при поступлении в вузы: прием без вступительных экзаменов и право быть приравненным к тем, кто успешно прошел вступительные испытания творческой направленности на 100 баллов.

Как отмечают организаторы, несмотря на то, что "олимпийцы" могут учиться практически в любом университете страны, в основном ребята выбирают ТИУ.

"В прошлом году я стала призером олимпиады и поступила в индустриальный на бюджет без экзаменов. Конкуренция очень большая, все участники обладают высокими навыками. Думаю, помочь выиграть мне помогли подготовительные курсы в Центре архитектурной подготовки ТИУ, которые я посещала с 10 класса. Выиграв олимпиаду, я, не раздумывая, выбрала для обучения АРХИД, о чем нисколько не жалею", – рассказала студентка института архитектуры и дизайна Виктория Лунина.

Тематическая олимпиада проводится Тюменским индустриальным университетом совместно с департаментом образования и науки Тюменской области с 2003 г.