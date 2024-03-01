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Две тысячи тюменских школьников и студентов поучаствовали в проекте "Живем поиском"

Общество, 10:35 26 марта 2024

Областной поисковый центр Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр Артура Ольховского

Проект "Живем поиском" завершает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского. Участниками просветительских мероприятий, организованных поисковиками, стали 2 тыс. школьников, студентов и воспитанников детских садов Тюменской области.

Инициатива направлена на подготовку юных поисковиков региона к участию в полевых экспедициях и самостоятельное проведение просветительских мероприятий для сверстников. Одним из главных этапов проекта стал слет поисковых отрядов региона с лекциями и мастер-классами от специалистов Поискового движения России. После слета бойцы поисковых отрядов обучались проводить уроки памяти, уроки мужества и экскурсии, разрабатывали программу просветительских мероприятий и проводили их в образовательных учреждениях региона.

Как сообщает Областной поисковый центр, вскоре поисковики Тюменской области отправятся в полевые экспедиции, где применят полученные знания на практике.

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