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Актуальные вопросы кибербезопасности обсудят на конференции в Тюмени

Общество, 17:16 25 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная конференция "Код ИБ" пройдет в Тюмени 4 и 5 апреля. Его участники рассмотрят актуальные вопросы кибербезопасности и обсудят технологии, которые используются в области информационной безопасности, сообщает региональный департамент информатизации.

Первый день начнется с торжественного открытия с участием отраслевых региональных ведомств, федеральных и региональных ИТ-компаний. Также запланирована дискуссия "Технологии. Процессы. Люди". Пройдут мероприятия от федеральных экспертов: "Технологическое развитие 2023 года и планы на 2024 год", "Как повышать культуру кибербезопасности". Запланирована лекция "Теория и практика 187-фз: как не упустить детали и избежать неприятностей".

Во второй день будет организован круглый стол для студентов, которые вместе с экспертами обсудят тему "Как стать востребованным специалистом по кибербезопасности?".

Для участия нужна в конференции необходима регистрация по ссылке. Возрастное ограничение 0+

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