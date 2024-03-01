Актуальные вопросы кибербезопасности обсудят на конференции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная конференция "Код ИБ" пройдет в Тюмени 4 и 5 апреля. Его участники рассмотрят актуальные вопросы кибербезопасности и обсудят технологии, которые используются в области информационной безопасности, сообщает региональный департамент информатизации.

Первый день начнется с торжественного открытия с участием отраслевых региональных ведомств, федеральных и региональных ИТ-компаний. Также запланирована дискуссия "Технологии. Процессы. Люди". Пройдут мероприятия от федеральных экспертов: "Технологическое развитие 2023 года и планы на 2024 год", "Как повышать культуру кибербезопасности". Запланирована лекция "Теория и практика 187-фз: как не упустить детали и избежать неприятностей".

Во второй день будет организован круглый стол для студентов, которые вместе с экспертами обсудят тему "Как стать востребованным специалистом по кибербезопасности?".

Для участия нужна в конференции необходима регистрация по ссылке. Возрастное ограничение 0+