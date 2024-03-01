В Тюменской области стартовала регистрация на педагогический форум "Спутник"

| Фото: центр ТюмГУ "Новое движение" | Фото: центр ТюмГУ "Новое движение"

Прием заявок на педагогический форум "Спутник" стартовал в Тюменской области. Событие объединит около 200 учителей, воспитателей, сотрудников частных образовательных центров, заведующих, директоров, заинтересованных в профессиональном и личностном росте, сообщает центр ТюмГУ "Новое движение".

"Форум пройдет уже в седьмой раз, и с каждым годом количество желающих только увеличивается. Для нас это показатель того, что подобные мероприятия нужны, педагоги голосуют своим временем и желанием. После серии обсуждений решили в этом году следовать концепции "педагогики удивления". Одним педагогам будет интересно узнать про техники ТРИЗ-педагогики, другим – погрузиться в мир игропрактики, третьим изучить вопросы использования искусственного интеллекта в образовательном процессе и так далее. Предусмотрен блок проектного обучения и традиционный модуль психологической помощи и разгрузки", – рассказала руководитель центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева.

Обучение проведут на площадках Тюменского госуниверситета с 6 по 7 апреля. Педагогов ожидают лекции, практики, обмен опытом, тренинги от экспертов из Москвы, Санкт- Петербурга и Тюмени. По итогам обучения каждый участник получит сертификат.

Желающим поучаствовать необходимо подробно ответить на один из трёх предложенных вопросов или утверждений и зарегистрироваться на сайте до 31 марта.

Отметим, что за время проведения "Спутника" в нем приняли участие более тысячи педагогов не только из Тюменской области, но и других регионов страны.