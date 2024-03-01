Количество массовых культурных мероприятий минимизируют в Тюменской области
Общество, 16:32 25 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий. Меры безопасности усилены, сообщает информационный центр правительства региона.
"Организованы проверки персонала и порядка их действий в случае угрозы возникновения террористического акта. Охраны при массовом пребывании людей в учреждениях культуры будет больше", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.