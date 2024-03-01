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Количество массовых культурных мероприятий минимизируют в Тюменской области

Общество, 16:32 25 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области минимизируют количество массовых культурных мероприятий. Меры безопасности усилены, сообщает информационный центр правительства региона.

"Организованы проверки персонала и порядка их действий в случае угрозы возникновения террористического акта. Охраны при массовом пребывании людей в учреждениях культуры будет больше", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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# Елена Майер , массовые мероприятия

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