Малыш родился в машине скорой помощи благодаря слаженной работе упоровских медиков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Здоровый малыш родился в машине скорой помощи благодаря слаженной работе упоровских медиков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вызов поступил поздней ночью, молодая женщина жаловалась на боли в нижней части живота. Фельдшеры Ирина Червинская, Ольга Берсенева и водитель Олег Горшков сразу выехали к пациентке. При осмотре пришли к выводу, что необходима срочная транспортировка в больницу. По дороге у девушки начались стремительные роды.

"Малыш появился на свет уже через десять минут. Да, наши медики волновались, но действовали четко и слаженно. Оба фельдшера — опытные сотрудники. Принимать роды в экстремальных условиях им уже приходилось", – рассказала старший фельдшер отделения скорой помощи Упоровской районной больницы Татьяна Васильева.

Медработники доставили маму и новорожденного в акушерское отделение областной больницы №12. Пациентка вместе с ребенком уже выписана домой.