В Тюменской области начинают закрывать ледовые переправы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ледовые переправы начинают закрывать в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

25 марта в 22 часов из-за уменьшения толщины льда на реке Иртыш в с Уват закроют ледовую переправу для автомобилей.

26 марта в 8 часов закроют ледовую переправу через реку Тобол у с. Ярково.

С 27 марта на ледовой переправе "Тобольск – Бекерова" до 3 тонн понизят разрешенную массу транспортных средств.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Потепление в регионе вызывает промоины в водоемах и делает нахождение на них небезопасным. Представители МЧС региона проводят профилактические рейды "Безопасный лед". Специалисты информируют любителей подледной рыбалки о правилах нахождения на водных объектах в весной.