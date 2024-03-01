Жители Увата будут переправляться через Иртыш с помощью судна на воздушной подушке

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жители Увата будут переправляться через Иртыш с помощью судна на воздушной подушке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В районном центре с 25 марта закрывается ледовая переправа для автомобилей. Транспортировка жителей через реку будет осуществляться с помощью судна с 26 марта.

С графиком работы можно ознакомиться по ссылке.

По ледовой переправе через реку Тобол у села Ярково имеются альтернативные пути объезда.

Ледовые переправы в Вагайском районе на автомобильной дороге Экстезерь-Баишевская и в с. Тугалово на автомобильной дороге Тюмень – Ханты-Мансийск продолжают свою работу.

Сроки закрытия ледовых переправ зависят от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.