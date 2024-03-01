Жители Армизонского района могут пройти осмотр у тюменских врачей до 1 апреля

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители Армизонского района могут пройти осмотр у тюменских врачей до 1 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В муниципалитете стартовал региональный проект "Здоровое село". Две выездные бригады тюменских врачей ведут прием армизонцев. Жители могут проверить здоровье у терапевта, кардиолога, эндокринолога, врача УЗИ, хирурга.

“Наша задача — помочь каждому жителю Армизонского района обеспечить доступ к качественной медицинской помощи, независимо от удаленности места проживания и поддерживать их здоровье", – сообщает заместитель главного врача по филиалам ОБ №4 Александр Плетнев.

Одна бригада ведет осмотр в Доме культуры с. Армизонское, другая — курсирует по селам района. График: 25 марта – с. Красноорловское; 26 марта – с. Орлово; 27 марта – с. Калмакское; 28 марта – с. Иваново; 29 марта – с. Капралиха; 30 марта – с. Южно-Дубровное; 1 апреля – с. Прохорово.

При посещении врача необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Запись к узким специалистам — после осмотра врачом-терапевтом (фельдшером). Дополнительная информация по телефону: 8 (34547) 2-33-32.