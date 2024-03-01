Владельцам животных компенсируют их стоимость в случае ЧС по заразному узелковому дерматиту КРС

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Владельцам животных компенсируют их стоимость в случае ЧС по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Постановление об утверждении порядка предоставления выплат принято правительством Тюменской области.

Денежную компенсацию предоставят гражданам, сельскохозяйственные животные которых будут отчуждены для утилизации в связи с возникновением ЧС по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота и введением карантина.

Размер компенсации будет устанавливаться, исходя из рыночной стоимости живого веса сельскохозяйственного животного на день, предшествующий дате введения карантина.