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Владельцам животных компенсируют их стоимость в случае ЧС по заразному узелковому дерматиту КРС

Общество, 20:48 25 марта 2024

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Владельцам животных компенсируют их стоимость в случае ЧС по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Постановление об утверждении порядка предоставления выплат принято правительством Тюменской области.

Денежную компенсацию предоставят гражданам, сельскохозяйственные животные которых будут отчуждены для утилизации в связи с возникновением ЧС по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота и введением карантина.

Размер компенсации будет устанавливаться, исходя из рыночной стоимости живого веса сельскохозяйственного животного на день, предшествующий дате введения карантина.

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# животные , КРС

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