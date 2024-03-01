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Портреты для Бессмертного полка тюменцы могут сделать бесплатно в Менделеевке

Общество, 10:57 26 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "На парад с портретом деда" стартовала в Тюменской областной научной библиотеке. Десятый год подряд Менделеевка помогает жителям Тюмени и Тюменской области подготовиться к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба учреждения.

С 25 марта по 1 июня в библиотеке можно бесплатно напечатать портрет участника Великой Отечественной войны, труженика тыла или ребенка военного времени для участия в шествии Бессмертного полка. Для этого нужно обратиться в Менделеевку или любой филиал, заполнить заявление, приложить исходные документы (портрет, фотографию и т. д.), указать фамилию, имя и отчество героя изображения.

Портрет будет изготовлен за два-пять дней. От одного человека принимается не более двух заявлений на создание двух разных портретов. Подробнее о требованиях к фотографии и условиях читайте в положении. Справки по телефону: 565-300.

В 2023 году в Менделеевке изготовили более 300 портретов для Бессмертного полка.

Пункты приема заявлений: Менделеевка (ул. Орджоникидзе, 59), вторник – пятница с 9 до 21 часа, суббота – воскресенье с 11 до 19 часов; Специальная библиотека для слепых (ул. Холодильная, 84/1), понедельник – пятница с 10 до 20 часов, суббота с 10 до 18 часов; Детская библиотека им. Лагунова (ул. Тульская, 4/3), вторник – пятница с 10 до 20 часов; суббота – воскресенье с 10 до 18 часов.

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# Бессмертный полк

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