250 школьников будут получать стипендию главы Тюмени в 2024 году

| Фото: Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

250 тюменских школьников, которые отлично учатся, занимают призовые места на олимпиадах и активно участвуют в жизни школы и города, спортивных и творческих состязаниях, будут получать в 2024 году стипендию главы города.

Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что в комиссию по отбору стипендиатов поступило 538 заявок и количество талантливых детей, претендующих на стипендию, ежегодно растет.

По предложению главы города в школах пройдут торжественные вручения признательностей и нагрудных значков стипендиатам и наставникам. Родителям ребят, которые не вошли в перечень стипендиатов, вручат признательности.

Напомним, что более 10 лет в Тюмени ежегодно формируется рейтинг достижений юных тюменцев. В него входят школьники, показавшие высокие результаты в учебе.