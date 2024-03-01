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250 школьников будут получать стипендию главы Тюмени в 2024 году

Общество, 11:08 26 марта 2024

Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

250 тюменских школьников, которые отлично учатся, занимают призовые места на олимпиадах и активно участвуют в жизни школы и города, спортивных и творческих состязаниях, будут получать в 2024 году стипендию главы города.

Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что в комиссию по отбору стипендиатов поступило 538 заявок и количество талантливых детей, претендующих на стипендию, ежегодно растет.

По предложению главы города в школах пройдут торжественные вручения признательностей и нагрудных значков стипендиатам и наставникам. Родителям ребят, которые не вошли в перечень стипендиатов, вручат признательности.

Напомним, что более 10 лет в Тюмени ежегодно формируется рейтинг достижений юных тюменцев. В него входят школьники, показавшие высокие результаты в учебе.

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# Руслан Кухарук , стипендия , школьники

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